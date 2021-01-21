اتحاد اليد: خسارة المنتخب أمام السويد دافع للتعويض في الدور الثاني

قال نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن ثقة الاتحاد المصري فى مستوى فريقها وتميزه فى كرة اليد عالية جدا، مؤكدا تميز مستوى الجهاز الفنى وليس الفريق فقط.





وأضاف أن خسارة المنتخب أمام فريق السويد كانت دافعا للفريق وفرصة تعويض الفريق المصرى فى الدور الثانى.

وأضاف"عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن الاتحاد الدولى قام بتقديم شكوى رسمى خاصة بالحكام، بمقاطع الفيديو التى تثبت وجود قرارات خاطئة عكسية للفريق المصرى في مباراة السويد.





وأشار إلى أن الجهاز الفنى له جميع الصلاحيات فى قرارات الفريق، وذلك لتوصله الشديد إلى أداء كل لاعب على حدي فى الفريق وبراعة أداءه فى كل مباراة.

وأشار "خشبة"، إلى أن المنتخب الروسى يتميز بالقوة الجسامنية، حتى أنهم يملتكوا دفاع قوى جدا، ولذلك كان اللاعب أحمد الأحمر يتميز بشدة فى مباراة أمس، وذلك يعود لتركيزه الشديد على المهارة الفردية، حيث أنها مكنته على صناعة جميع الأهداف التى حققها.