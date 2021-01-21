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فن

قسوة وحرب وعدم تقدير.. منة فضالي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة منة فضالي رسالة جديدة لجمهورها عبر خاصية الستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

وكتبت منة فضالي: "من كتر القسوة والحرب وعدم التقدير والاحترام وعدم الأمان والوفاء والحب الحقيقي بقيت أتفرج وبسكت مش عارفة لامتى ولكن اكتشفت مفيش فايدة في أي حاجة، كله رايح".


وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم "زنزانة 7"، الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.


وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
قسوة وحرب وعدم تقدير.. منة فضالي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام
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