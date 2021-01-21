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تعليم

استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان

الخميس 21/يناير/2021 - 10:42 ص
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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كريم ناصر - اسلام خالد
تابعت إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان لليوم الثانى على التوالى المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام ٢٠٢٠،  مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت مقابلات اليوم الثانى مقابلة مرشحين من 12 كلية وإدارة بإجمالى عدد مرشحين 29 مرشحا ليتم اختيار 17 منهم من خلال لجنة التحكيم والتى تكونت من الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والأستاذة الدكتورة  منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والأستاذ حاتم حمدى أمين مساعد الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، والأستاذ محمد وليد الغنيمى مدير عام شئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس.

وقد تضمنت شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال  آخر عامين،  وألا يكون قد تجاوز  رصيد الأجازات خلال العام،  وأن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة امتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، كما طلب من المرشح تقديم نموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها تتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم فى أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة، والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكارى،  على أن يوضع أسماء المكرمين فى كتيب خاص بإسم المسابقة يوزع عليهم.  

 وتستكمل فعاليات المقابلات الشخصية للمسابقة يوم الأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١، وتكونت اللجنة المنظمة  من: أحمد محمد درويش، وأميرة أحمد عفيفى، وسلوى رمضان، وإيمان عبد الحميد، ومنى عبد الرحمن، ونجلاء أحمد محمود، وكريم زكريا، وشيماء عبد القادر، وأحمد سطوحى.
استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان
استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان
استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان
استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان
استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان
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