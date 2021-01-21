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فن

من أمام الأهرامات.. شاهد.. بوسي شلبي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت بوسي شلبي من الأهرامات بإطلالة جذابة أنيقة، مرتدية جاكيت فرو وبنطلونا أسود.


وكانت الإعلامية بوسي شلبي أحيت ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة الراحلة ماجدة وعلقت على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية اليوم الله يرحمها.. الفاتحة #ماجدة".


وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامجها الفني "أحلى النجوم"، والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. 


من أمام الأهرامات.. شاهد.. بوسي شلبي في أحدث ظهور عبر إنستجرام
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