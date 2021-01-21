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استشاري: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يسبب النزيف للطفل.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محسن الألفى، استشاري طب الأطفال إن فيروس كورونا سينحسر خلال أسابيع وفقًا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة، لافتًا إلى أنه يجب على الأم تناول الفيتامينات والاهتمام بتناول الطعام الصحى لكى يتم تقوية مناعة طفلها.

وأوضح أخصائي طب أطفال، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الأم بداية من عمر 6 أشهر إدخال الأطعمة للرضيع والحرص على إدخال أطعمة تحتوى على الحديد خاصة وأن الكثير من الأطفال فى عمر الحضانة يعانون من نقص الحديد والأنيميا.
 
وتابع أن الحديد موجود فى الكبدة والعسل الأسود والتفاح، واللحمة والسبانخ، موضحًا أن الإفراط فى تناول المضادات الحيوية قد تسبب النزيف للأطفال فى حالة تناول مضاد حيويى أكثر من أسبوع.

وأكد أن تكرار المضادات الحيوية لفترة أكثر من أسبوع تضر الطفل بشكل كبير، مضيفًا أن أكثر سبب لنقص الحديد للأطفال هو الافراط فى شرب اللبن وتجاهل باقى أنواع الأطعمة.

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