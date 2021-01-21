في كفر الشيخ.. تعرف على أكبر مركز لعلاج الأورام في مصر.. فيديو

قال الدكتور ياسر عمارة مدير مركز الأورام في كفر الشيخ، إن المركز سيكون الأكبر لعلاج أورام بين المراكز التابعة لوزارة الصحة فى جمهورية مصر العربية.





وأضاف ياسر عمارة، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مركز كفر الشيخ سيكون من أكبر مراكز الأورام بمنطقة الشرق الأوسط.





وأشار مدير مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن مركز الأورام بكفر الشيخ سيخدم كبار وأطفال محافظة كفر الشيخ وبعض المحافظات المجاورة.





وتابع مدير مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، أن مركز كفر الشيخ يتبع وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة، منوها إلى أنه يحتوى على كل الخدمات الطبية المجانية.



