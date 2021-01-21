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سيارات

بعد استلام سيارات الإحلال.. كيف تعتني بسيارتك الجديدة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:59 ص
سيارات الاحلال
سيارات الاحلال
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اشرف عطية
تم مؤخراً إطلاق البرنامج القومي لإحلال وتخريد السيارات، لاستبدال السيارات القديمة واستلام سيارات أخرى جديدة بدلاً منها تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي، وفي هذا السياق نعرض عليكم كيفية الاعتناء بالسيارة الجديدة لتعيش معك مدة طويل ولا تتلف مثل السيارات القديمة . 

 قدم خبراء السيارات عدداً من النصائح الهامة التي يجب اتباعها في مرحلة التشغيل الأولية للسيارات الجديدة من مسافة 500 إلى 1000 كيلو متر لأن هذه الفترة تعتبر فترة كتابة شهادة ميلاد السيارة علي يد مالكها .

بالرغم من التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات، إلا أن السيارات الجديدة تتطلب عناية خاصة في فترة التشغيل الاولي ، وفي هذا السياق نطرح عليكم ابرز و اهم هذة النصائح . 

1- التزم باللزوجة المقررة من الشركة , خصوصا و ان سيارتك الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعي مما يتطلب لزوجات معينة يجب الالتزام بها لحفاظ علي المحرك . 

2– متابعة فحص الإطارات بحثا عن أية أضرار، كما ينبغي أيضا ضبط ضغط هواء الإطارات قبل السير اول مره حتي يتم تليين و تناغم اجزاء نظام التعليق بشكل سلس و آمن .

3– تجنب استخدام الفرامل بعنف , الفرامل الجديدة تحتاج بعض الوقت حتى تعمل بشكل جيد ، ولابد من تليين التيل و الطنابير لفترة . 

4- تجنب الضغط بعنف على دواسة البنزين، وعدم القيادة على سرعات عالية خصوصا اول 1000 كيلو متر.

5– تجنب رفع عداد ال RBM لأعلي من 3 , يجب ان تحرص علي ان يكون عدد لفات المحرك منخفض بعض الشئ اثناء القيادة . 

6–الإطارات الجديدة تحتاج أيضًا إلى السير مسافة حوالي 150 كيلومترا حتى تلتصق على الطريق بشكل كامل، لتتخلص من الشحم العازل .

7– الحرص على إجراء أول عملية تغيير للزيت بشكل مبكر، ولقد قدر بعض الخبراء بتغيير الزيت بعد قطع 1000 كم، وذلك لإبعاد الجزيئات المعدنية المتآكلة من داخل المحرك و تنظيفه للمرة الاولي فهي تعتبر أهم مرة.

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