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منوعات

فيديو.. طالبة تخاطر بحياتها على حافة أكبر شلالات العالم لسبب غريب

الخميس 21/يناير/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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يارا زكريا
خاطرت طالبة ماجستير شابة تبلغ من العمر 25 عامًا، بحياتها على حافة ثاني أكبر شلالات العالم والذي يبلغ ارتفاعه 1640 قدمًا، أثناء زيارتها لدولة زامبيا بجنوب القارة الأفريقية.


ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، ظهرت أميري روز في لقطات مرعبة وهي تحمل ذراعيها فوق حافة الشلال، بينما يمر الماء بسرعة 110 ملايين جالون في الدقيقة.


انتقد العديد من الناس الفتاة العشرينية ووصفوها بأنها «متهورة»، حيث خاطرت بحياتها بكل سهولة من أجل حصد المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».


شاهد الفيديو حتى الآن 35000 متابع للفتاة الأمريكية من ولاية بنسلفانيا، معلقةً: «لم أكن خائفةً على الإطلاق، كان كل شيء آمنًا جدًا، وشعرت بالتحرر الشديد على حافة هذا الشلال الضخم».


وأشارت الطالبة الأمريكية إلى أنها كانت في زامبيا للاحتفال بعيد ميلادها الخامس والعشرين، وبقيت هناك لمدة 10 أيام مع خالتها، واصفةً الرحلة بأنها الأكثر إثارة في حياتها، وأنها في البداية اهتمت بالتعليقات السلبية لكنها الآن تعتقد خطأ من هاجموها.


انتقد الكثير من الناس سلوك الفتاة مدعين أنها تفعل ذلك "لكسب متابعين"، فكتب  أحد الأشخاص: «لقد كانت متهورة، وليس لدي طاقة للتجادل مع هذا الهراء»، وأضاف ثاني: « هل تمزحي بمقاطع الفيديو الخطيرة هذه؟ حياتك تستحق أكثر من هذا»، وتابع ثالث: « أنت أيضًا تؤثري على الشباب الآخرين حيث تمت مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك في كل مكان».


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