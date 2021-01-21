فيديو.. طالبة تخاطر بحياتها على حافة أكبر شلالات العالم لسبب غريب

خاطرت طالبة ماجستير شابة تبلغ من العمر 25 عامًا، بحياتها على حافة ثاني أكبر شلالات العالم والذي يبلغ ارتفاعه 1640 قدمًا، أثناء زيارتها لدولة زامبيا بجنوب القارة الأفريقية.









ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، ظهرت أميري روز في لقطات مرعبة وهي تحمل ذراعيها فوق حافة الشلال، بينما يمر الماء بسرعة 110 ملايين جالون في الدقيقة.









انتقد العديد من الناس الفتاة العشرينية ووصفوها بأنها «متهورة»، حيث خاطرت بحياتها بكل سهولة من أجل حصد المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».





