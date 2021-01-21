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أخبار البلد

أخمد حريقا وأنقذ إيطاليًا من الموت.. قصة مصري كرمته القنصلية العامة في ميلانو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:46 ص
المواطن المصري على
المواطن المصري على سيد صديق والقنصل السفير إيهاب أبو سريع
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محمد وديع
استقبل القنصل العام إيهاب أبو سريع، بمقر القنصلية العامة في ميلانو، المواطن المصري علي سيد صديق، ووجه له الشكر والتقدير للعمل البطولي الذي قام به من إخماد حريق بأحد المباني في ميلانو، فضلًا عن إنقاذ مواطن إيطالي من خطر الموت، حيث قدم له شهادة تقدير في هذا الصدد.


وأكد القنصل العام خلال اللقاء، أن القنصلية تحرص على تكريم النماذج المشرفة من أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا التي تساهم في إبراز الدور المتميز الذي يقوم به المصريون في الخارج.


جدير بالذكر أن المواطن المصري "علي سيد صديق" سبق وأن كرمه عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات. 
أخمد حريقا وأنقذ إيطاليًا من الموت.. قصة مصري كرمته القنصلية العامة في ميلانو
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