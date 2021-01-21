مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس بكأس العالم لليد

ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم الخميس، ببطولة كأس العالم لكرة اليد:





الدور الرئيسي:





اليابان - الأرجنتين، الرابعة والنصف مساء، تقالم بصالة ستاد القاهرة.





أوروجواي - بولندا، الرابعة والنصف عصرا ، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





المجر - البرازيل، السابعة مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كرواتيا - البحرين، السابعة مساء، صالة ستاد القاهرة.





الدنمارك - قطر، التاسعة والنصف مساء، صالة ستاد القاهرة.





إسبانيا - ألمانيا، التاسعة والنصف مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كأس الرئيس:





الرأس الأخضر - تونس، الرابعة والنصف مساء، صالة الدكتور حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.





أنجولا -الكونغو الديمقراطية، السابعة مساء، صالة الدكتور حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.