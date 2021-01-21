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رياضة

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس بكأس العالم لليد

الخميس 21/يناير/2021 - 10:46 ص
مونديال اليد
مونديال اليد
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محمد السعيد
تقام اليوم، الخميس العديد من المباريات في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري، أبرزها مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.

ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم الخميس، ببطولة كأس العالم لكرة اليد:

الدور الرئيسي:

اليابان -  الأرجنتين، الرابعة والنصف مساء، تقالم بصالة ستاد القاهرة.

أوروجواي  - بولندا، الرابعة والنصف عصرا ، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المجر -  البرازيل، السابعة مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كرواتيا - البحرين، السابعة مساء، صالة ستاد القاهرة.

الدنمارك - قطر، التاسعة والنصف مساء، صالة ستاد القاهرة.

إسبانيا - ألمانيا، التاسعة والنصف مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كأس الرئيس:

الرأس الأخضر - تونس، الرابعة  والنصف مساء،  صالة الدكتور حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.

أنجولا -الكونغو الديمقراطية، السابعة مساء،  صالة الدكتور حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.


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