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أصل الحكاية

عزت أبو عوف الأبرز.. تعرف على نجوم فى عالم الفن لم يتركوا مهنة الطب

الخميس 21/يناير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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مريم عزت
حلم كل طالب بعد التخرج من مرحلة الثانوية العامة الالتحاق بإحدى الكليات الطبية، فهناك عدد كبير من الطلاب حلمهم أن يكونوا أطباء، وكلية  الطب تعتبر من أصعب الكليات فى جميع المراحل فيعيش الطالب 7 سنوات تحت ضغط كبير لاجتيازهم وحتى يصبحوا أطباء بشكل رسمى، وهناك البعض يتخرجون فيها ولكن يكون لهم حلم آخر.
 

لذلك ننشر فى هذا التقرير عن عدد من الفنانين الذين لم يتركوا الطب ولكن التحقوا أيضا بمهنة التمثيل ومن بينهم: 

- الفنان عزت أبو عوف
عزت أبو عوف من مواليد عام 1948، التحق بكلية الطب لتحقيق رغبة والده، تخصص فى مجال النساء والتوليد كما كان يريد والده. 

وغير المعروف عن الفنان عزت أبو عوف، أنه كان موسيقارا كبيرا قبل دخوله التمثيل، وهو من قام باكتشاف الفنان محمد فؤاد وقدمه إلى فرقته "الفور أم". 

شارك فى عدد كبير من الأعمال الناجحة التى كان لها نصيب فى الحصول على الجوائز، كما بدأ حياته بفيلم "آيس كريم فى جليم"، وآخرها مسلسل "ظل الرئيس" عام 2017. 


- يحيى الفخرانى
حصل الفنان يحبى الفخرانى على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس، بعد تخرجه مارس مهنة الطب ولكن لفترة قصيرة، في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يرى أن التمثيل هواية فقط. 

قام بعدد كبير من الأعمال التى نالت إعجاب عدد كبير من جمهوره وظلت محفورة فى أذهانهم مثل "يتربى فى عزو، شيخ العرب همام، ونوس، الخواجة عبد القادر، الليل وآخره، ليالى الحلمية، عباس الأبيض فى اليوم الأسود". 


- كريم فهمى
تخرج الفنان كريم فهمى في كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية بعد نجاحه فى اختبار صناع مسلسل "عرض خاص" لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل، وقام فهمى بتجسيد شخصيته الحقيقية وهى دكتور أسنان يتمنى دخول الفن. 

فهمى لم يترك مهنة الطب ولكن التحق بمهنة التمثيل فقط، بالإضافة إلى أنه قام بكتابة وتأليف عدد من الأفلام مثل "بيبو وبشير، ومستر أند مسز عويس، وهاتوولى راجل". 


- سهر الصايغ
تخرجت سهر الصايغ في كلية الطب جامعة القاهرة عام 2013، وتفاجأ الجمهور بها بعد تصريحها انها تقوم بمهنة الطب مع التمثيل ولا تجد صعوبة فى ذلك. 

بدأت التمثيل فى الطفولة، حيث شاركت بمسلسل "أم كلثوم" عام 1999، وجسدت فيه شخصية أم كلثوم فى الصغر، ولكن بدايتها الحقيقية كانت فى مسلسل "ابن حلال" مع الفنان محمد رمضان.
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