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أخبار البلد

عقب وصولها مطار الخرطوم.. وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها السودانى يدليان بتصريحات لوسائل الاعلام

الخميس 21/يناير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتصريحات لعدد من وسائل الاعلام السودانية وذلك عقب وصولها - مساء الأربعاء- لمطار الخرطوم الدولى ، حيث كان فى استقبالها مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، والسفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان .

وقالت الوزيرة ان هذه الزيارة تأتى فى اطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة ٣٨ لمعرض الخرطوم الدولى ، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية وذلك بهدف المساهمة فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان .

واكدت ان العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها اواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبا البلدين  ، لافتةً الى ان مصر دائما لا تتأخر عن اشقائها فى السودان.

واشارت جامع الى ان الزيارة تتضمن الى جانب افتتاح المعرض عدد من الفعاليات حيث سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية الى جانب عقد اجتماع لمجلس الاعمال فى البلدين ، منوهةً فى هذا الاطار الى ان الوفد المصرى يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى الراغبين فى الاستثمار فى السوق السودانى وكذا المساهمة فى احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وعبرت الوزيرة عن امتنانها للجانب السودانى على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى 

ومن جانبه عبر مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى عن ترحيبه بالوفد المصرى ، مؤكدا ان تنمية التعاون الصناعى المشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وقال ان بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى تطوير وتحديث الصناعة السودانية ، مشيرًا فى هذا الاطار الى اهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لدعم التعاون الاقتصادى المشترك  وتحقيق الرخاء للشعبين المصرى والسودانى .

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