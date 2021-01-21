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كشف أسرار جديدة بمقبرة "خوى".. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 11:13 ص
مقبرة خوي
مقبرة خوي
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ياسمين القصاص

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة: إن منطقة سقارة هي محور العام الأثري في 2021، موضحًا أن الآثار  المصرية تشهد نقلة نوعية شديدة جدا وذلك باهتمام الرئيس السيسى.

 

وأضاف "أستاذ الآثار المصرية"، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه ممتن لظهور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى العديد من الاكتشافات والأبار الأثرية، كما أنه افتتح هرم سقارة للزيارة بعد غلقه لمدة 14 عاما لإجراء  أعمال الترميم الدقيقة. 


وألقى الضوء على مقبرة "خوى" موضحًا أنه تم اكتشافها عام 2018، حيث كان خوى من كبار الموظفين ومن أصدقاء الملك الحاكم، واكتشفت مقبرته فى الجنوب من مقبرة الملك موريس من نهاية الأسرة الخامسة.

 

وأوضح "بدران"، أن  مقبرة خوى تتميز بأنها ما زالت تحتفظ بجمال ألوانها وخاصة اللون الأخضر، كما أنه تم اكتشاف ورشة تحنيط من قبل البعثة المصرية الألمانية.

 


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