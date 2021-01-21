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أخبار البلد

إطلاق الدورة الأولى من مبادرة Startup Launchpad لبناء قدرات رواد الأعمال

الخميس 21/يناير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فعاليات إطلاق الدورة الأولى من برنامج Startup Launchpad الذى تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لبناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا ومساعدتهم فى إطلاق مشاريعهم من خلال توفير محتوى تدريبى مكثف وباقة من المهارات والمواد التعليمية اللازمة لوضع الخطط الفعالة للمشاريع الريادية.

حضر فعاليات الإطلاق؛ المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن إسماعيل، مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة التى تم قبولها فى المرحلة الأولى من البرنامج.

ويستهدف البرنامج تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التى يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

ويمتد البرنامج على مدار 8 أسابيع، ويقدم البرنامج شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة الأعمال باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص فى مجال ريادة الأعمال، حيث يتضمن البرنامج منهجا تدريبيا معتمدا عالميًا ومقدم من حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab  وذلك بصفتها عضوًا فى شراكة بابسون كولبروتيف التابعة لكلية بابسون الأمريكية، وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميًّا فى مجال الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن سمعتها المتميزة والفريدة فى برامجها الأكاديمية والتعليمية.

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