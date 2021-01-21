احذر .. معلومات خاطئة عن كيفية تقليل استهلاك البنزين

يسعى كثير من قائدي السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير إستهلاك البنزين في السياراة ، لتوفير النفقات . بعد ارتفاع اسعار البنزين الفترة الأخيرة عالميا واتجاه الدول لأستخدام مصادر اخرى للطاقة ارخص وأنظف للحفاظ علي البيئة،





هناك العديد من النصائح و المعتقدات المغلوطة التي يتداولها السائقين حول كيفية تقليل استهلاك البنزين في السيارة، هذة المعلومات الخاطئة يكن ضررها اكثر من نفعها و تساهم بشكل كبير في زيادة الاستهلاك , و في هذا السياق نطرح عليكم الاسالبيب الصحيحة لأتباعها في توفير استهلاك الوقود , المعتقدات الخاطئة لتتجنبوها :





1- استخدام بنزين 80 يوفر في الاستهلاك .. معلومة خاطئة و تزيد من استهلاك البنزين و تتلف المحرك لذلك يجب استخدام البنزين التي اوصت به الشركة المصنعة او استخدام بنزين 92 لأنة يساعد المحرك على العمل بكفاءة عالية .





2-الاستغناء عن فلتر الهواء ليسهل دخول الهواء يقلل استهلاك البنزين .. معلومة خاطئة لأن الاستغناء عن فلتر الهواء يؤدي الي دخول الشوائب و الاتربة داخل المحرك ويتلفه





3-غلق التكييف أثناء السفر و في السرعات العالية يقلل استهلاك البنزين .. معلومة خاطئة لأن فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يتسبب في زيادة استهلاك البنزين، بسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة مما يرفع من مقاومة السيارة له لكن اغلاق النوافذ و تشغيل التكييف يوفر في استهلاك البنزين.



