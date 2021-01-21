شاهد.. فض 3 أسواق لمنع التجمعات والوقاية من كورونا

قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة اليوم برئاسة اللواء أشرف بدران رئيس المركز والمدينة بفض (السوق الخاص بقرية مسهلة - سوق البندرة التابعة لقرية القرشية - سوق كفر كلا الباب).









وجاء ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع إقامة الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



