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محافظات

شاهد.. فض 3 أسواق لمنع التجمعات والوقاية من كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:06 ص
فض 3 أسواق لمنع التجمعات
فض 3 أسواق لمنع التجمعات والوقاية من كورونا
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احمد علي
قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة اليوم برئاسة اللواء أشرف بدران رئيس المركز والمدينة بفض (السوق الخاص بقرية مسهلة - سوق البندرة التابعة لقرية القرشية - سوق كفر كلا الباب).


وجاء ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع إقامة الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة بسيون بناءً على تعليمات الأستاذة منى صالح رئيس المركز والمدينة بفض السوق اليومي لمدينة بسيون تحت إشراف نائبي رئيس المركز وموظفي الإشغالات والمتابعة والعلاقات العامة.
شاهد.. فض 3 أسواق لمنع التجمعات والوقاية من كورونا
شاهد.. فض 3 أسواق لمنع التجمعات والوقاية من كورونا
شاهد.. فض 3 أسواق لمنع التجمعات والوقاية من كورونا
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