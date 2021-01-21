الأحد.. جامعة حلوان تطلق مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بكفر العلو وعرب راشد





تحقيقا لرؤيه مصر 2030، وإنطلاقًا من خطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق العشوائية المحيطة تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الاستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة مبادرة "الجامعة معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى المناطق المحيطة بالجامعة لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد.









يأتي ذلك تأكيدا على الدور الحيوي بين الجامعة وشركاء المجتمع من مواطني المناطق الأكثر احتياجا المحيطة بالجامعة، والتى قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالتعرف على احتياجاتها و عمل على التجاوب معها وكان مؤشر التنمية بقيمة مضافة عما سبق، وذلك باستخدام الأساليب والآليات المهنية التى تحقق البرامج التنموية والمساندة المجتمعية مع المجتمع المحيط بالجامعة، بالتعاون مع شركة أسمنت حلوان التى تدعم وتشارك في تنفيذ البرامج التنموية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية بمشاركة وتعاون مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.









أوضحت الاستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركذ أن المستهدف التنموى لخدمة مواطنى كفر العلو هو تحقيق المصداقية في مراحل العمل التنموى المختلفة، حيث تستمر شركة أسمنت حلوان في مزيد من العطاء وفقا لخطة مركز رصد التي تبني جسور التواصل والثقة بين الجامعة وقطاع البيئة والمجتمع بكل اطرافه من وزارات وشركات قومية ورجال أعمال وممثلى نواب الشعب والجمعيات الأهلية.





كما تعمل الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على بناء شراكات استراتيجية مع العديد من التخصصات العلمية والجهات المعنية الحكومية والأهلية المعنية بتطوير المناطق الأكثر احتياجا لتحسين نوعية ومستوى الحياة للمواطنين وفى المناطق نفسها كما يشارك أيضا حى حلوان في جوانب تنموية بالمشاركة مع الجامعة.