"النقوش الكتابية المملوكية في سوريا".. حلقة نقاشية أونلاين بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية عبر الانترنت بعنوان "النقوش الكتابية المملوكية في سورية"، الساعة الثانية عصر يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، وذلك بمناسبة مرور عام على نشر كتاب "ديوان الخط العربي في سورية، نقوش العمائر المملوكية" الصادر عن مركز دراسات الخطوط.





ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية الريادي في توثيق التراث وخاصة نشر والتعريف بتاريخ النقوش العربية والإسلامية، وذلك تماشيًا مع اهتمام الدولة المصرية بمحيطها العربي والإقليمي.





يحاضر في هذه الحلقة النقاشية مؤلف الكتاب الدكتور فرج الحسيني، الباحث بمجال النقوش الإسلامية، ويشارك فيها أيضًا الدكتور محمد حمدي، باحث أول بمركز دراسات الخطوط.





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وقد أكد الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن كتاب "ديوان الخط العربي في سورية، نقوش العمائر المملوكية" يعتبر سجلًا وثائقيًّا هامًا للنقوش المملوكية التي تعرضت لكثير من التدمير إبان الأحداث الجارية في سوريا، كما يأتي هذا الكتاب في إطار دور مكتبة الإسكندرية والذي تضطلع به لنشر الثقافة، ووعيًا منها بأهمية التراث العربي والإسلامي، المعماري والفني وعلى رأسه الخط العربي المخطوط والمنقوش، والذي يعد واحدًا من أهم منجزات الحضارة الإسلامية الذي قدمته للبشرية.





وتعتبر هذه الحلقة النقاشية ذات أهمية خاصة حيث إنها تتناول النقوش في سوريا قبل تدميرها خلال الحرب الأخيرة التي دارت رحاها في السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك فمن حسن الحظ أن الأصول العلمية واللوحات التوضيحية جمعت قبل الحرب عند المستشرقين والباحثين السوريين القدامى.



