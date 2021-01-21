العثور على طفلة رضيعة ملقاة بالشارع فى نجع حمادى

عثر أهالى قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، على طفلة رضيعة بأحد الشوارع القرية.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على طفلة رضيعة ملقاة بأحد شوارع قرية بهجوره.





وبفحص الطفلة تبين أنها على قيد الحياة، لكن حالتها الصحية سيئة للغاية، نتيجة إلقائها فى البرد القارص.





تم نقل الطفلة إلى مستشفى بهجورة المؤقت، لتلقى العلاج اللازم، تمهيدًا لايداعها فى إحدى دور الرعاية.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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