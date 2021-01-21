ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على طفلة رضيعة ملقاة بالشارع فى نجع حمادى

الخميس 21/يناير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

عثر أهالى قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، على طفلة رضيعة بأحد الشوارع القرية.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على طفلة رضيعة ملقاة بأحد شوارع قرية بهجوره.


وبفحص الطفلة تبين أنها على قيد الحياة، لكن حالتها الصحية سيئة للغاية، نتيجة إلقائها فى البرد القارص.


تم نقل الطفلة إلى مستشفى بهجورة المؤقت، لتلقى العلاج اللازم، تمهيدًا لايداعها فى إحدى دور الرعاية.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اقرأ أيضًا:

منذ بداية الموجة الثانية.. تعافي وخروج 64 مصابا بـ كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا ..صور

نواب قنا يطالبون بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بترعة بطريق قنا - نجع حمادي

داخل كيس أسود.. العثور على رضيع بجوار مجمع مواقف أبوتشت في قنا

العثور على جثة عامل بها طلق ناري في قرية الخلفية بنجع حمادي

إصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق نجع حمادي الزراعى

مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وربع نقل بطريق قفط - القصير

ترشيحاتنا

مدحت شلبي: رجوع اتحاد الكرة في قرار إيقاف الشناوي بيفكرني بـ "المعلم حنفي"

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

من حقه يطلب فلوس.. شوبير ينتقد محمد صلاح بسبب عدم ظهوره في الإعلام المصري

حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد وعدد زيجاتها

خبر سار من وزارة التربية والتعليم لطلاب التعليم الفني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور