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محافظات

في 3 تخصصات.. الجيزة تعلن عن وظائف لخريجي كليات الهندسة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:35 ص
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة، عن عدد من الوظائف للمهندسين، بالجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق تخصصات مساحة و اتصالات و مدني.

وأوضحت المحافظة، أن تلك الوظائف بوحدة المكانية بنظام التعاقد، بالجهاز التنفيذي لمشروعات شبكات المرافق التابع المحافظة.

وتضمن الشروط التي أعلنت عنها محافظة الجيزة، ان يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة  تخصصات(مساحة اتصالات مدني) وان يكون المتقدم لديه دراية بكيفية التعامل على برنامج ARS GISl GIS، وان يكون لدى المتقدم دراية بكيفية التعامل مع أوتوكاد، أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات. 

في 3 تخصصات.. الجيزة تعلن عن وظائف لخريجي كليات الهندسة
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