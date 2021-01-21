رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

جميعا نعرف ماركة رام التي تعتبر إحدى أذرع شركة دودج لصناعة السيارات القوية، وتعتبر رام هي الشركة المسئولة عن طرح السيارات العملاقة.









والسيارة رام ram trx هي وحش بالمعنى الحرفي للكلمة، فتأتي بمحرك V8 سوبرتشارجد سعة 6200 سي سي بقوة 702 حصان و881 نيوتن متر من عزم الدوران.











تستطيع السيارة رام ram trx التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.5 ثانية، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لـ هينيسي، حيث قررت أن تجعلها أسرع من ذلك وكشفت شركة التعديل عن ماموث mammoth 1000 .











تعتمد السيارة ماموث mammoth 1000 تعديل رام ram trx على محرك هيلكات V8 سوبرتشارجد سعة 6200 سي سي يولد قوة 1,012 حصان، وعزم دوران يبلغ 1,314 نيوتن. متر، وذلك بفضل الشاحن الفائق المتطور، وبعض التعديلات الميكانيكية الأخرى.







ماموث mammoth 1000 هي نسخة معدلة من رام ram trx ، وتأتي بتعديلات كثيرة منها جنوط 20 انش جديدة، وليد جديد في الواجهة وقُضبان في المقدمة، وهي تعتبر النسخة الأولى من الشركة وستقوم بطرح تعديلات أخرى أكثر قوة تباعا، و تتسارع السيارة ماموث mammoth 1000 من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.2 ثانية، ما يجعلها أسرع بيك اب في العالم.







