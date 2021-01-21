شاهد| متخصص فى علم المصريات يعلم أطفال الأقصر اللغة الهيروغليفية مجانا

قال الدكتور محمد سنوسى، متخصص فى علم المصريات، إن فكرة تعليم أطفال الأقصر اللغة الهيروغليفية مجانا بدأت منذ عام 2004، بعد رصد جميع المناهج الدراسية المرتبطة بالحضارة المصرية لتعليم الأطفال، موضحا أن يوجد العديد من الأطفال ليس لديهم معرفة بتاريخ الآثار والحضارة المصرية القديمة.

وأضاف"متخصص فى علم المصريات"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن "الناس فاكرة حروف الهيروغليفية المرسومة بأشكال طيور وحيوانات مجرد رسوم، بس كل حرف ليه معنى مختلف، ومهم إن الأجانب يعرفوه عشان يفهموا الشرح وقت الجولات السياحية"، فقد يرى البعض أن تعليم أطفال إسنا في محافظة الأقصر حروف اللغة الهيروغليفية، فكرة تبدوا صعبة، لكن لم يستسلم "سنوسى" أمام تنفيذها، حيث أنه بدأها بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وتابع"سنوسي": "عايزين نعرف الأطفال والشباب قيمة الرسوم المنقوشة على المعابد، عشان يعرفوا قيمة أجدادنا المصريين القدماء"، مضيفا أن هدف فكرته التي انتشرت مع مرور الأيام، وأصبح الأطفال يلتفون حوله، إذ يعلمهم كيف يخطون ملامح حروف اللغة المصرية القديمة.

وأكد متخصص فى علم المصريات، أنه لم تقتصر المبادرة لتعليم الأطفال حروف اللغة الهيروغليفية، عند الفعاليات الثقافية في المحافظة فقط، لكنه عمد تعليمهم في وقت الحجر الصحي الذي فرضه انتشار جائحة فيروس كورونا المتسجد، ولكنه استغل فترات الحظر التي أجبرت الجميع على المكوث في المنزل خلال الأشهر الماضية، في تعليم الأطفال عن بُعد مستخدما برنامج «زووم» الذي ذاع صيته في تلك الفترة، وما أن انفتحت الحياة وعادت الأمور لطبيعتها، عاد للشرح المباشر بين أروقة المعابد الفرعونية من جديد.