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فن

صبا مبارك عن إحساسها في الشتاء : مشاعر مختلطة في البرد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:38 ص
صبا مبارك
صبا مبارك
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ندى فكري
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة " مشاعر مختلطة في البرد  ". 

يذكر ان اخر اعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات .
صبا مبارك عن إحساسها في الشتاء : مشاعر مختلطة في البرد
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