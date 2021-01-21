الأجهزة الأمنية والشعبيىة بالفيوم تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية والسياسية والشعبيىة فى محافظة الفيوم ، فى أنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمدينة الفيوم.

عقدت جلسة صلح عرفية بين أطراف العائلتين بالفيوم، بإشراف اللواء "رمزي المزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم"

كما حضر جلسة الصلح اللواء "ممدوح أبو حماد" مساعد مديرأمن الفيوم، و العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة أول الفيوم ، والعقيد "اسلام لطيف" نائب مامور قسم أول الفيوم، و العقيد حسن ابوطالب" مفتش مباحث مديرية امن الفيوم، والعقيد "مصطفى الجندي"، والرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم أول الفيوم، ومعاوني مباحث القسم.

كما حضر من لجنة التحكيم العرفي العمده خاطر عبد القوي خاطرعمده فرقص مركز طامية ورئيس لجنة فض المنازعات بالفيوم، العمده عبد العظيم اللواج المالكى مركز اطسا في، واحمد عبد اللطيف مصطفي مركز منفلوط أسيوط ، و العمده السيد عبد الغني الشرقاوي سنورس، ومحمد عبد المنعم جاد المولي منفلوط أسيوط ، والعمدة محمد حسين الرزني مركز يوسف الصديق الفيوم، و محمد سلامة أبو القاسم القوصية أسيوط

وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، بحضور كبار رؤس العائلات لإنهاء خصومة ثأرية التى وقعت منتصف عام 2020 ، وأدت الي مصرع شخص واصابة اخرين بمنطقة الصيفية في دائرة قسم شرطة اول الفيوم

وبعد سماع كافة ألاقوال والمداولات من الطرفين التي بينهم النزاع امام لجنة المصالحات والتحكيم العرفي.

قررت لجنة المحكمين ألزام عائلة القاتل بتقديم الكفن لأسره القتيل في جلسة عرفية اخرى تحدد بمعرفة الاجهزة الامنية والمحكمين لتقديم الكفن و تعويض ٤٠٠ الف جنيه لاسرة المتوفي ، مع وضع شرط جزائي قدره ٢ مليون جنيه لكل من يتعدي علي الطرف الاخر او لمن لا ينفذ شروط لجنة التحكيم من تاريخ هذا اليوم 20يناير 2021

قد حدد الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم موعد اخر لحمل الكفن وتسليمة الى الطرف الاخر من اسرة القتيل .

واقسم الجميع امام لجنة التحكيم علي كتاب الله بانهم اخوة ولا يوجد من تاريخ هذه الجلسة اي خصومات او خلافات بين جميع الاطراف ، وفتح صفحة جديدة من الحب والأخاء بين أفراد العائلتين .

اقيمت الجلسة العرفية في منتزه الحديقة الدولية بالفيوم في ضيافة مجلس الادارة و المهندس عبد الله قاسم والمستشار طارق ابو رحيل المحامي بالنقض بمحافظة الفيوم .





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