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منوعات

زحف على ركبتيه ويديه.. طرد أربعيني من مستشفى بلندن والنتيجة صادمة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:19 م
طرد أربعيني من مستشفي
طرد أربعيني من مستشفي بلندن
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يارا زكريا
أظهرت لقطات فيديو مرعبة وقاسية حيث أظهرت طرد رجل أربعيني من أحد المستشفيات بكندا في أمريكا الشمالية بحجة أنه يدعي إصابته بآلام شديدة في الساق. 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية ذهب ديفيد بونتون، 45 سنة، إلى المستشفى يشكو من آلام في الساق، وبعد الكشف عنه شخص بداية باضطراب ثنائي القطب، وهو عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الهوس والاكتئاب. 

لم يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن سبب جسدي واضح لألم بونتون؛ فتمت إحالته إلى طبيب نفسي بمستشفى آخر، لكن بعد تشخيصه تبينت إصابته بمتلازمة جيلان باريه، وهو اضطراب عصبي نادر للغاية وخطير يُهاجم فيها الجهازُ المناعي لأعصاب المريض.

ورغم الحالة المرضية الخطيرة للمريض الأربعيني ذو المعطف  الشتوي الأحمر و البنطلون الجينز تعاملت معه الممرضة بأسلوب قاسي ومهين، حيث ظل يزحف على الأرض من يديه وركبتيه متجهًا إلى خارج المستشفي.

حصلت CBC  على لقطات الفيديو بعد ثلاث سنوات تقريبًا من الحادث، الذي استغرق فيه المسن  20 دقيقة للخروج قبل أن يساعده حارس أمن في ركوب سيارة أجرة، وعلقت والدته قائلةً: « أريد من المستشفى تغيير الطريقة التي ينظرون بها إلى الصحة العقلية، حتى لا يتكرر هذا مرة أخرى». 

في هذه الأثناء، فصلت الممرضة التي شوهدت وهي توجه بونتون إلى خارج المستشفى، ومن غير الواضح ما إذا كان تم عقاب  أي شخص آخر من المستشفى على الحادث. 

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