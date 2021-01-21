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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 432 شابًا.. واستخراج 588 شهادة قياس مستوى مهارة بالفيوم

الخميس 21/يناير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم بتعيين  432 شبابًا ، من بينهم  شاب من ذوى القدرات ، منهم شابين من ذوى الإحتياجات الخاصة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2028 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 588  شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 24 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 12 عاملًا  ، و 991 جنيهًا رعاية صحية لـ 6 عمال ، فضلًا عن تسجيل 79 عاملًا جديد بالمنظومة .

وقال علي أبو الحسن  وكيل المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  ديسمبر  الماضي-  إن المديرية  تلقت  21 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا ، وتحويل 3 شكاوى للقضاء ، بالإضافة إلى 14 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة  .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 53 منشأة ، وأسفر عن تحرير 17 محاضر، وبحث 13 شكوى في نفس المجال ، وعقدت 3 ندوات توعية.

وأضاف أن المديرية   قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 325 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وتم تحرير محضر لمنشآت مخالفة .


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