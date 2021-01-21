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محافظات

انقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالغردقة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:58 ص
كهرباء
كهرباء
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى اليوم الخميس، عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات الدورية.

 

وكشف مركز العمليات، أن سيتم فصل التيار بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عن مول تجارى بالطريق الدائرى، وعدة قرى سياحية مجاورة له وكذلك قرى منطقة سهل حشيش، ومحطة الكيلو 9 وبلوكات النجدة والفتح لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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