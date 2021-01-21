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برلمان

وزير الرياضة: تنفيذ 1199 برنامجا لمحور بناء الإنسان المصري.. واستفادة 46 مليون مواطن

الخميس 21/يناير/2021 - 11:54 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جهود وزارته خلال المرحلة السابقة، موضحا أن محور بناء الإنسان المصري كان ضمن الأولويات بالحفاظ على الصحة وممارسة العمل الرياضي، بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب.


وقال وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لتنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وتشجيع الشباب على العمل التطوعي، اليوم الخميس، إن محور بناء الإنسان المصري يتضمن 1199 برنامجا واستفاد منها ما يزيد على 46 مليون مواطن.


وأضاف أن شباب الكشافة قاموا بتطهير مراكز الشباب في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا.


وأوضح أن الوزارة استهدفت المشاركة في محور حماية الأمن القومي من خلال بث روح والولاء والانتماء وتعميق المشاركة السياسية، لافتا إلى تنفيذ 144 برنامجا واستفاد منها ما يزيد على 2 مليون شاب.
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