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بلاش تعاكسها.. مبادرة لحماية راكبات الاسكوتر من التحرش والمضايقات

الخميس 21/يناير/2021 - 12:05 م
مبادرة بلاش تعاكسها
مبادرة بلاش تعاكسها
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن مبادرة "بلاش تعاكسها" لحماية الفتيات من المضايقات، خاصة اللاتي يقدن الدراجات النارية و"الاسكوتر"، تزامنًا مع الانتشار الكبير لثقافة استقلال الاسكوتر خاصة بين الفتيات هروبا من الزحام وفي بعض الأوقات هروبًا من المضايقات.


أطلقت المبادرة المخرجة شيرين الفقي مع عدد من الفتيات والسيدات من محبى ركوب الاسكوتر، سواء في الذهاب لعملهن أو لجامعتهن للدراسة، وجاء الانطلاق من خلال دعوة الفتيات للمشاركة بجولة فى القاهرة الجديدة بالاسكوتر والدراجات النارية، كما شاركت إحدى المدربات بعمل توعية لهن على المحافظة على اتزانهم واتخاذ طرق السلامة عند التعامل مع هذه المركبات، بالإضافة إلى كلمة للشباب لحثهم على دعم الفتيات وليس مضايقتهم.


وقالت صاحبة المبادرة: "الحملة ضد التحرش اللفظي وغيره للبنات اللي بيستخدموا الموتسيكل أو الاسكوتر في تنقلهن، ومسموح بمشاركة الشباب الواعي للحملة".


وأوضحت أن أي سلوك جديد لابد أن تقبله دون الهجوم على الطرف الآخر، حيث قالت الفقي: "غريب على مجتمعنا أن بنت تركب سكوتر فكان لازم ننشر ثقافته ونتقبل وجودهم بينا، وحث الشباب على عدم التعرض لهم سواء بالتنمر أو بالتحرش".

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