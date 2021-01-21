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برلمان

رئيسة سياحة البرلمان: مبادرة "شتي في مصر" تنشط حركة السياحة الداخلية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:53 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الهدف من مبادرة "شتى في مصر"، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار من أسوان بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وعدة جهات سياحية أخرى هو تنشط حركة السياحة الداخلية ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد، مؤكدة أن هذه المبادرة جاءت بدعم مباشر من الحكومة المصرية لدعم قطاعي السياحة والسفر لكى يتمكن المصريين من زيارة آثار ومعالم مصر التاريخية الجميلة وقضاء وقت جيد في مناطق سياحية بتكاليف مخفضة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان أن هذه المبادرة توفر مقاصد سياحية وأثرية كثيرة من المعابد والآثار، بجانب تخفيض أسعار دخول المناطق السياحية والأثرية، مشيرة إلى أن التخفيضات تشمل المناطق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والقاهرة، حيث إن هناك متاحف جديدة جرى افتتاحها خلال الفترة الراهنة ومستعدة لاستقبال الزوار مثل متحفى الغردقة وشرم الشيخ.

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي.
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