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رياضة

حب نفسك أولا.. شيما صابر تستعرض جمالها

الخميس 21/يناير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الإعلامية شيما صابر مقطع فيديو جديد لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت شيما صابر في مقطع الفيديو وهي تستعرض شعرها الجديد، وعلقت على الفيديو: "صبااااااح الخير ❤️ايه رأيكم في لون شعري .. احب نفسك اولا " . 


علقت الإعلامية شيما صابر على تداول السوشيال ميديا بكثرة زواج المصريين من الأجانب وآخرهم السيدة الايطالية التي تعيش بالفيوم. 

وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر قائلة: "‏كل يوم الاقي شاهد روسية متجوزة من مصري و بتخرط ملوخية. شاهد ايطالية متجوزة مصري و بتلف المحشي .. مشفتش ليه شاهد مصرية متجوزة مصري و بتجري  وراه في محاكم الاسره ، دي حمله لتشجيع الاجنبيات علي الزواج  من مصريين .. طيب و الستات عندنا يروحوا فين".
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