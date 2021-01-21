حب نفسك أولا.. شيما صابر تستعرض جمالها

وظهرت شيما صابر في مقطع الفيديو وهي تستعرض شعرها الجديد، وعلقت على الفيديو: " صبااااااح الخير ❤️ايه رأيكم في لون شعري .. احب نفسك اولا " .

علقت الإعلامية شيما صابر على تداول السوشيال ميديا بكثرة زواج المصريين من الأجانب وآخرهم السيدة الايطالية التي تعيش بالفيوم.



