حدث في مثل هذا اليوم .. ميلاد ياسمين صبري ورحيل فاروق نجيب

تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية ولفتت الأنظار إليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.





وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأول من زوجها محمد وهو احد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.





وتزوجت ياسمين صبرى بعد ذلك من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عام واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.





واستطاعت ياسمين صبرى ان تقدم عدد من الاعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل ن ابرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.





نبيلة عبيد

تحتفل اليوم الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

عاشت نبيلة عبيد فى الزمن القريب بعض المواقف الصعبة التى مرت بها ولعل من ابرزها رحيل رفيق دربها المؤلف وحيد حامد والذى شكل بالنسبة لها أحد المؤلفين الذين ساهم فى اعتلائها القمة فى السينما وعند رحيله ظلت نبيلة حزينة عليه لمدة ثلاث ايام.

كما تعرضت نبيلة الى موقف محرج اخر بعد ان عرض البعض على السوشيال ميديا فيديو يدعى تواجدها فى جنازة صفوت الشريف وهو الامر الذى عرضها الى هجوم حاد وهو الامر الذى حرصت على نفيه تماما مؤكدة التزامها فى المنزل وعدم حضورها اى مناسبات سواء كانت حزينة او سعيدة.

اما الموقف الثالث الذى تعرضت لها نبيلة عبيد فكرة تقديم حياتها الفنية فى عمل فنى وهو الامر الذى رفضته تمام مؤكدة أن السبب الرئيسى فى هذا الامر هو فشل التجارب السابقة، فأعمال السير الذاتية لم تعجبني ولم تكن ناجحة، وبصراحة تركت وصية لعائلتي بعدم تقديم أي عمل فني عني بعد وفاتي.





نجيب الريحاني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجيب الريحاني، وهو ممثل كوميدي معروف بلقب “كشكش بيه”، وهو أحد أشهر ممثلي المسرح والسينما في القرن العشرين في الوطن العربي عمومًا ومصر خصوصًا.

جاءت أعترافات الريحاني في مذكراته والتي أكد فيها بفضل القرآن على تفكيره وطريقة عمله قائلًا:" تعلمت من القرآن الكثير، تعلمت الصبر والجلد والشجاعة والقسوة فى الحق وحب الفقير والنزعة إلى حب الخير". كانت هذه الكلمات جزء من مذكرات الفنان نجيب الريحانى كتبها تحت عنوان: «نزهة الحنطور مع الشيخ رفعت»، وتوحي بإعجاب عملاق الفن وتأثره الشديد بالقرآن الكريم رغم ما كان معروفا بأنه مسيحي الديانة.

وكشفت مذكرات الريحاني علاقته بالشيخ محمد رفعت وحقيقة إسلامه قبل وفاته: لما قرأت القرآن مترجما بالفرنسية وبالعربية أردت أن استمع إليه مرتلا وكنت أستمع من حين لآخر للقرآن حتى استمعت ذات ليلة فى منزل أحد الأصدقاء إلى تلاوة منه بصوت الشيخ محمد رفعت، وأبدى الريحانى انبهاره بالشيخ رفعت.

مضيفا قائلًا: الشيخ محمد رفعت غير صفته كقارئ معروف كان عالما كبيرا له العديد من الأراء فى مختلف القضايا، أما صوته فهو الخلود بعينه، صوت له نبرات احتار فى فهمها العلماء، وسألت عبدالوهاب يوما عن سر حلاوة هذا الصوت فقال: إنها منحة إلهية وعبقرية لن تتكرر بعد الأن. وتابع الريحانى فى مذكراته: كان الشيخ رفعت يقرأ القرآن فى جامع صغير بشارع درب الجماميز، وكنت أذهب إلى هناك فى عديد من أيام الجمع لأسمع هذا الصوت الخالد الحنون، الذى هز كيانى، وقلب كل معنوياتى وجعلنى أقدس هذه الحنجرة الغالية الخالدة المرهفة وهى ترتل أجمل المعانى وأرقها وأحلاها.

واختتم الريحانى حديثه عن الشيخ رفعت قائلا: «كانت هناك هواية تربطنى بالشيخ رفعت فأنا وهو كنا نحب ركوب الحنطور وكنت أدعوه كثيرا للتنزه فى حنطورى، إن صوت الشيخ رفعت كما قال لى عبدالوهاب صوت من معدن خاص لن يجود به الزمن بعد ذلك».

تؤكد حفيد الشيخ رفعت على قوة العلاقة التى جمعت جدها بالريحانى الذي طالما بكى عندما يستمع الي القرآن بصوت جدها، وكان يحرص ألا يفتح ستارة المسرح ويبدأ عرض مسرحياته إلا بعد أن يستمع إلى تلاوة القرآن بصوت الشيخ رفعت فى الإذاعة.





فاروق نجيب

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل.

نرصد أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل فاروق نجيب.

-تعرف نجيب في بداية حياته على الشاعر والكاتب المسرحي نجيب سرور، الذي قدمه للجمهور في مسرحية (واَبور الطحين).

-قدم العديد من الأدوار والتي كان أغلبها في المسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله (السيرة الهلالية، الفرسان، الدالي، حياة الجوهري).

- واحد من أشهر أدواره، دور "قوالح" مدير مخابرات طيبة في مسرحية "أنت اللي قتلت الوحش" عام 1970

- توفي بمستشفى التأمين الصحي عن عمر يناهز 74 عامًا، في21 يناير 2014، بفشل في وظائف الكبد.

- إلى جانب عمله كممثل، عمل كمدير إنتاج في 16 عملا فنيا، منها أفلام "روعة الحب، 7 أيام في الجنة، أدهم الشرقاوي، مراتي مدير عام).

- قال نجيب في تصريحات صحفية، إنه عاصر كل حكام مصر بداية من الملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك وما بعده، وما شاهده بعد ثورة يناير لم يراه في حياته، قائلا: "أنا مسيحى الديانة ومسلم العقيدة"، ويأتي هذا ردا على الشائعات التي طالته بإعلان إسلامه.

قال نجيب أن والده الحقه بالكُتاب في طفولته بقرية "تلا المنوفية" لتحسين اللغة العربية لديه بناءً على نصيحة صديق له، وهو ما جعله يحفظ القراَن.

- أصيب الفنان فاروق نجيب في سنواته الأخيرة، بمرض الفشل الكلوي، وتراجعت حالته الصحية والنفسية بسبب تجاهل الأوساط الفنية والإعلامية والنقابات المهنية له، وهو الأمر الذي شكى قبل رحيله.

- آخر الأعمال التي عُرضت له قبل وفاته هو ميني سيت كوم "فندق 8 حريم" في عام 2013.

- في عام 2016، عُرض له فيلم حسن دليفري، بعد وفاته بعامين.

- قدم قرابة 300 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- قبل وفاته انتشرت صورا له من المستشفى وظهر خلالها بجسد هزيل للغاية حيث غير المرض ملامحه، وهي الصور التي تسببت في حزن الملايين من محبيه عليه.







