قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية.





قدم قصر ثقافة الطفل بطنطا فيديو جديد ضمن ورشة للقصر لمناقشة واستعراض الفروق بين بناء القصة القصيرة والرواية، والتي أشار خلاله الأديب فخري أبو شليب أنه لا حدود فاصلة بينهما، مؤكدا الى أن الحياة لا تعنى شيئا دون الفن والإبداع، في فيديو آخر تناول بيت ثقافة زفتى الأجواء السياسية والاقتصادية في مصر قبل البدء في مشروع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء السد العالي، وتم خلاله مناقشة الصعوبات التي تعرضت لها البلاد، ومحاولات بعض القوى الخارجية في اجهاض الحلم المصري، إلا أن الإصرار الشعبي استطاع التغلب على كل تلك الصعاب، وفي مقدمتها التمويل النقدي للسد العالي.