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ثقافة

قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:26 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية.

قدم قصر ثقافة الطفل بطنطا فيديو جديد ضمن ورشة للقصر لمناقشة واستعراض الفروق بين بناء القصة القصيرة والرواية، والتي أشار خلاله الأديب فخري أبو شليب أنه لا حدود فاصلة بينهما، مؤكدا الى أن الحياة لا تعنى شيئا دون الفن والإبداع، في فيديو آخر تناول بيت ثقافة زفتى الأجواء السياسية والاقتصادية في مصر قبل البدء في  مشروع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء السد العالي، وتم خلاله مناقشة الصعوبات التي تعرضت لها البلاد، ومحاولات بعض القوى الخارجية في اجهاض الحلم المصري، إلا أن الإصرار الشعبي استطاع التغلب على كل تلك الصعاب، وفي مقدمتها التمويل النقدي للسد العالي.
 
 قدم أطفال بيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة بسيون باقة متنوعة من اللوحات الفنية، وذلك خلال مسابقة لاختيار أفضل الرسومات، التي تعبر عن تضحيات رجال الشرطة في التصدي للإرهاب وفرض الأمن في الشارع المصري، كما عرض قصر ثقافة الطفل بعض المشاهد من ورشته الفنية لعمل كارت معايدة بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، كما أكدت مكتبة قرية الأطفال بطنطا خلال محاضرة بعنوان "أبطال مصر.. العين الساهرة"  أن أفراد المجتمع المصري حريصون دوما على تقديم المساعدة والدعم لرجال الشرطة، وذلك لحرصهم الشديد على فرض الأمن والاستقرار وبذل كافة المجهودات في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، فيما أكد الشيخ أشرف السماحي خلال حديثه بندوة قصر الغزل بمدينة المحلة، أن الله يحب الإبداع في العمل، ولا يرضى أن يقدم الانسان عملا ليس به اخلاص أو مهارة، مشيرا الا أن العمل لا يكون بالمستوى المطلوب بدون اتقان، وبذل مجهود مضاعف، ليظهر بالشكل اللائق.
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