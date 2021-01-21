ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني لوزير الرياضة: "هناك نواب سابقون خسروا في الانتخابات بسبب مراكز الشباب"

الخميس 21/يناير/2021 - 12:34 م
وزير الرياضة داخل
وزير الرياضة داخل مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إند. اشرف صبحي يتعاون دائما مع لجنة الشباب و الرياضة.

وأضاف "حسين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة،  إن النواب يطالبوا  دائما بتطوير مراكز الشباب أو إنشاء مراكز الشباب، موضحا أن هذه الطلبات لا تنفذ منذ سنوات.

وقال عضو مجلس النواب: "المواطن يرى أن النواب لا ينفذون مطالبهم في إنشاء مراكز الشباب والرياضة وبعض النواب لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة  بسبب مراكز الشباب وهذا يضعنا في حرج أمام الناخب المصري  داعيا لدعم الأندية ورواتب العاملين في المراكز".


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور