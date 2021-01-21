برلماني لوزير الرياضة: "هناك نواب سابقون خسروا في الانتخابات بسبب مراكز الشباب"

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إند. اشرف صبحي يتعاون دائما مع لجنة الشباب و الرياضة.





وأضاف "حسين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة، إن النواب يطالبوا دائما بتطوير مراكز الشباب أو إنشاء مراكز الشباب، موضحا أن هذه الطلبات لا تنفذ منذ سنوات.





وقال عضو مجلس النواب: "المواطن يرى أن النواب لا ينفذون مطالبهم في إنشاء مراكز الشباب والرياضة وبعض النواب لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة بسبب مراكز الشباب وهذا يضعنا في حرج أمام الناخب المصري داعيا لدعم الأندية ورواتب العاملين في المراكز".







