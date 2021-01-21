الحزن يأكل قلبه.. الأمير هاري يسير إلى هاوية والدته الأميرة ديانا

قال خبير ملكي إن الأمير هاري يخاطر بارتكاب نفس الخطأ "السام" الذي ارتكبته والدته ديانا قبل أكثر من 20 عامًا.









وكتبت "دانييلا إلسر"، الكاتبة الأسترالية التي غالبًا ما تغطي العائلة المالكة، مقالًا جديدًا تحذر فيه دوق ساسكس من أنه يسير في طريق خطير قد ينتهي بكارثة.









كما كشف توم برادبي، الصحفي في قناة ITV، في حوار مع دوقة ساسكس "ميجان ماركل" أثناء جولة إفريقية للثنائي، مؤخرًا أن هاري حزين للغاية بشأن الخلاف بينه وبين عائلته.









وبحسب ما ورد، كانت العلاقات فاترة منذ تنحي عائلة ساسكس عن منصبها كعائلة ملكية وانتقلت إلى كاليفورنيا العام الماضي، حيث يُزعم أن الأمير ويليام أصيب بالصدمة والأذى بسبب مغادرة أخيه الصغير.









وقال برادبي: "من الواضح أن الوضع مع الأسرة ليس مثاليًا، وقد كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لهم جميعًا".









وتزعم "إلسر" أن أقرب تشابه للوضع الحالي الذي يعيشه الأمير هاري، بـ "حرب ويلز" الصراع السيئ السمعة بين الأميرة ديانا والأمير تشارلز قبل طلاقهما، حيث اندلع الخلاف خلال أوائل التسعينيات من خلال الصحافة، حيث من المفهوم أن كلا الطرفين قد استخدم وسائل الإعلام المفضلة لديهم لتصوير أنفسهم على أنهم الضحية الحقيقية التي تستحق التعاطف العام.









تم ذلك من خلال تسريبات جيدة التوقيت، واقتباسات مجهولة المصدر من "المطلعين" وبعض المقابلات الصريحة، مثل ظهور ديانا البانورامي الرائع.







