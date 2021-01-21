أشرف صبحي: دعمنا قطاع الأندية الرياضية بـ 104 ملايين جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن مصر سبقت العديد من الدول في مؤشر التنافسية الرياضي، موضحا أن ما جرى في بطولة كأس العالم في كرة اليد، كمحفل كبير من نموذج للعمل، سيتم تدريسه مستقبلا، وأن نتيجة مصر أمس وفوزها على روسيا أمر مبشر.





وأوضح في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان: في الفترة القصيرة استطعنا بناء 3 صالات عملاقة والتطوير الشامل لمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة، وأن هناك طموح كبيير بشأن المشروع القومي للبطل الأولمبي، حيث أنشأنا 282 مركز تدريب، استفاد منه 2650 لاعبا ولاعبة بتكلفة 40 مليون جنيه.



