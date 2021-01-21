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برلمان

حازم إمام يوجه طلبا عاجلا لوزير الرياضة بشأن الملاعب والأولمبياد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:26 م
حازم إمام
حازم إمام
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أشاد النائب حازم إمام عضو مجلس النواب بتنظيم وزارة الشباب والرياضة لكأس العالم لكرة اليد، لافتا أن الوزارة أعدت ثلاثة ملاعب هم: برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد بهذه الملاعب.

وأضاف إمام فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، أن الملاعب هى التى تظهر فى الصورة، مشيرا إلى أن الملاعب حالتها سيئة منذ 2018 حيث اختفت الرقابة والمتابعة ومنها ملاعب استاد القاهرة، واللعبة الآن أصبحت صناعة.

وسأل النائب حازم أمام، وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية، محذرا من حدوث مخاطر صحية للاعبين.

ومن جانبه طالب النائب محمد الجارحي وزارة الشباب والرياضة، بإعادة تقيم الأثر التشريعي لقانون الرياضة حتى يتثني لمجلسنا الموقر، التركيز على ملف بناء الانسان وأن تكون الرياضة أسلوب حياة.
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