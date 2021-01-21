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فن

بعد تعرضها للتنمر.. إطلالة نور عمرو دياب تلفت الانتباه عبر إنستجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 12:37 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
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ندى فكري
نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر باللون البينك مكشوف البطن وبنطلون جينز، مما لفت انتباه متابعيها.


نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى لعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".


وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.


بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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