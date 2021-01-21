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أخبار العالم

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتبر إسرائيل حليفا مهما

الخميس 21/يناير/2021 - 12:28 م
جلعاد أردان
جلعاد أردان
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سمر صالح
أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، جلعاد أردان، الخميس، أن التيار المركزي للإدارة الأمريكية الجديدة وللحزب الديمقراطي يؤيد إسرائيل إلى حد كبير ويعتبرها حليفًا مهمًا. 
 
وفي حديث مع إذاعة "كان" العبرية، تطرق السفير أردان إلى احتمال أن تعود إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، قائلًا: إن "هذه القضية من شأنها أن تُشكل مدار خلاف محتمل بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن ليس من الضروري أن يتحول كل اختلاف في الآراء بين الدولتين إلى أزمة". 
 
وأضاف أردان أن امتلاك إيران قدرات نووية يُشكل خطرًا حقيقيًا على وجود إسرائيل في المستقبل، لذا لا محل لتنازلات واعتبارات سياسية في هذا الشأن. 
 
من جهته قال رئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفيتس: إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المُوقع مع إيران هي أفضل وسيلة لوقف برنامجها النووي. 
 
وأعرب هوروفيتس عن اعتقاده بأن بايدن سيتخذ قرارًا بهذا الاتجاه وأن ذلك سيصب في مصلحة إسرائيل. 
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