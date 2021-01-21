تعرف على قصة رضيع حمله جو بايدن ورقص معه في البيت الأبيض

كان يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد مليئا بالتفاصيل واللحظات الدافئة، فداخل مكتبه رقص الرئيس "جو بايدن "مع حفيده الأصغر بين ذراعيه بينما كان يشاهد حفل تنصيبه من داخل البيت الأبيض، في مشاهد لمست القلوب في نهاية يوم عاطفي.









كان الرئيس الأمريكي "بايدن" البالغ من العمر 78 عامًا، يحتضن "بو بايدن" البالغ من العمر ثمانية أشهر، بينما كانت العائلة تشاهد العرض.









الطفل هو ابن "هانتر بايدن"، 50 عامًا، وزوجته من جنوب أفريقيا "ميليسا كوهين"، 32 عامًا، حيث تزوج الثنائي في مايو 2019، بعد أسبوعين من لقائهما الأول، وولد ابنهما في مارس.









بعد يوم طويل اختتم ليلة التنصيب، تمايل الرئيس مع أغنية Lovely Day، وهو مبتهج بحمله لـ "بو" الذي سمي على اسم شقيق هانتر، الذي توفي بسرطان المخ في عام 2015، عن عمر ناهز 46 عامًا.









في وقت سابق من حفل التنصيب، كان الطفل على خشبة المسرح مع والديه لمشاهدة جده وهو يؤدي اليمين.







