ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعرف على قصة رضيع حمله جو بايدن ورقص معه في البيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كان يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد مليئا بالتفاصيل واللحظات الدافئة، فداخل مكتبه رقص الرئيس "جو بايدن "مع حفيده الأصغر بين ذراعيه بينما كان يشاهد حفل تنصيبه من داخل البيت الأبيض، في مشاهد لمست القلوب في نهاية يوم عاطفي.


كان الرئيس الأمريكي "بايدن" البالغ من العمر 78 عامًا، يحتضن "بو بايدن" البالغ من العمر ثمانية أشهر، بينما كانت العائلة تشاهد العرض.


الطفل هو ابن "هانتر بايدن"، 50 عامًا، وزوجته من جنوب أفريقيا "ميليسا كوهين"، 32 عامًا، حيث تزوج الثنائي في مايو 2019، بعد أسبوعين من لقائهما الأول، وولد ابنهما في مارس.


بعد يوم طويل اختتم ليلة التنصيب، تمايل الرئيس مع أغنية Lovely Day، وهو مبتهج بحمله لـ "بو" الذي سمي على اسم شقيق هانتر، الذي توفي بسرطان المخ في عام 2015، عن عمر ناهز 46 عامًا.


في وقت سابق من حفل التنصيب، كان الطفل على خشبة المسرح مع والديه لمشاهدة جده وهو يؤدي اليمين.


تعرف على قصة رضيع حمله جو بايدن ورقص معه في البيت الأبيض
تعرف على قصة رضيع حمله جو بايدن ورقص معه في البيت الأبيض
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. بايدن يبدأ ولايته الرئاسية بالصلاة في كنيسة سانت ماثيوز قبل حفل التنصيب

حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

ترامب ليس الأول.. 6 رؤساء قاطعوا حفل تنصيب رئيس أمريكا

نائب ترامب يصل إلى الكونجرس لحضور حفل تنصيب بايدن

غير مسبوق في التاريخ .. كل ما تريد معرفته عن حفل تنصيب بايدن

ضاحي خلفان: خطاب التنصيب لـ بايدن فاتر إلى حد كبير

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل.. الزمالك يرد ببيان رسمي على تخفيض عقوبة محمد الشناوى

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد وعدد زيجاتها

ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

قرارات نهائية بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

بمشاركة الأهلي.. قرار جديد من الفيفا بشأن تذاكر مونديال الأندية في قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور