أين وقع انفجار بغداد ومن نفذه؟ مدير المركز الجمهوري للدرسات الأمنية يجيب

قال الدكتور معتز محي، مدير المركز الجمهوري للدرسات الأمنية، إن انفجار بغداد الذى وقع منذ قليل، جاء نتيجة تفجير احد الارهابيين لنفسه بحزام نافس فى سوق المختار،فى منطقة الباب الشرقى واسفر عن مقتل 28 واصابة 73 جريحًا.





وأضاف مدير المركز الجمهوري للدرسات الأمنية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هذا التفجير يشهد عودة عناصر داعش لبغداد مرة أخرى، وسوف تكشف الساعات القادمة من هم العناصر الذين قامًا بهذا التفجير.





وتابع أن سوق المختار قديم جدًا يقع وسط العاصمة ويمتاز بازدحام المواطنين باستمرار، وقريب من ساحة المتظاهرين ويبعد 400 متر فقط عن ساحة التحرير.





وأوضح أن هناك من يستهدفون الناس البسطاء الذين لا علاقة لهم بالمشهد السياسي، منوهًا أن هناك تغير فى نوعية الاستهداف من خلال استهداف المواطنين وزرع العبوات الناسفة والعمليات الانتحارية وسط المدينة.



