خذ اللى عايزه وامشي.. معرض خيري للملابس في الإسماعيلية.. شاهد

أقام مجموعة من الشباب الخيرين بمحافظة الإسماعيلية، في لافتة إنسانية ، معرض ملابس للفقراء.





حيث حرص القائمون على المعرض، على طرح الملابس وتنظيمها، وتركها لمن يحتاج، بدون التدخل منعا لحدوث إحراج وحفاظا على مشاعر المستفيدين.





وتقول إيناس خالد، أحد منظمي المعرض الخيري للملابس: "في ناس طلبت توزيع ملابس من غير تواصل، عشان بيكون فيها احراج احنا عملنا جزء من المعرض نفرح بيه المحتاج من غير مانعرفه".





وتضيف:" الكرفان موجود بميدان عرابي وسط مدينة الاسماعيلية، وكل محتاج ياخد اللي يكفيه من غير ماحد هايكلمه ولا يعرف منه هو مين أو منين"، وأشارت إلى طرح ملابس أخرى بصفة دورية كل أسبوع.