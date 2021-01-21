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برلمان

زعيم الأغلبية لوزير الرياضة: غير معقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد

الخميس 21/يناير/2021 - 02:50 م
أشرف رشاد زعيم الأغلبية
أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
استنكر أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عدم خروج قانون الرياضة للنور حتى الآن، موضحًا أنه لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية سلطة رابعة في البلد، وخارج إشراف ومتابعة الدولة ومجلس النواب، وغير معقول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.

وقال النائب أشرف رشاد، تعقيبًا علي بيان الدكتور أشرف صبحي في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لبيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هناك كارثة وهي أن القانون سيئ السمعة رقم 71 لسنة 2017 قانون الرياضة المصرية، موضحًا أن لجنة الشباب والرياضة طلبت أكثر من مرة تقديم مشروع قانون للرياضة، ولكنك طلبت مهلة أكثر من مرة".

وطالب بسرعة تقديم القانون لمجلس النواب، موضحًا أنه إذا كان حسابات للاتحاد الدولي، فإننا ممكن أن نقتضي بتجارب بعض الدول التي أصدرت قوانين لتنظيم الرياضة، فمن غير المعقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد، ومش مقبول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل".
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