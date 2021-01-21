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رجال الأعمال المصريين الأفارقة: مرحلة جديدة من بناء العلاقات الاقتصادية مع السودان

الخميس 21/يناير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، إن مصر تشهد مرحلة جديدة من بناء العلاقات الاقتصادية مع الجانب السوداني، وهناك إرادة مصرية حقيقية لتفعيل كل أطر التعاون والاتفاقيات الموجودة والمحررة بين مصر والسودان. 

وأضاف يسري الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على توطيد العلاقات مع الخرطوم وبحثت العديد من النقاط مثل المناطق الصناعية وتفعيل الاتفاقيات بين مصر والسودان. 

وتابع أن هناك تحديات إقليمية بالمنطقة ويجب علينا تعظيم الاكتفاء الذاتي في المنطقة، وتعظيم التعاون المشترك بين الدول الأفريقية وتيسير حركة التجارة وتسهيلها بين الدول الأفريقية. 

وأوضح أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الاقتصادي الكامل للسودان، منوهًا بأنه جارٍ تيسير حركة التجارة البينية.

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