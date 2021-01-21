على مساحة 5405.. إزالة 17 حالة تعد بمركز كوم حمادة ‪في البحيرة

شدّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 5405 ‪ م٢ عبارة عن الآتي :-

- 17 قرار إزالة بمساحة 5405 م تعدي علي أراضي زراعية.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حماده،أمس الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعد على مساحة 309 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 169 م٢ بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدي فى المهد على أرض زراعية بمساحة 140 م ٢ عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الأبيض بحوض الخفج الغربى بكوم حماده.



ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - الرحمانية - إيتاي البارود - رشيد - أبوحمص)، الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

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