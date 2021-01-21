انطلاق فعاليات المنتدى الكشفى الإلكترونى الأول لجوالى وجوالات جامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق فعاليات المنتدى الكشفى الإلكترونى الأول لجوالى وجوالات جامعة قناة السويس تحت عنوان "خطوة لنتعلم".





وذلك خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير الجارى، بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.





يأتي المنتدى بتنظيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة وابتسام سليم مدير إدارة الجواله والخدمة العامة بالتعاون مع إتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد إبراهيم والطالب عماد مؤنس رئيس المنتدي والطالب أسماء موسى نائب رئيس المنتدى والطالب إسلام سيد أحمد مقرر المنتدى عبر برنامجMicrosoft Teams مع بث مباشرة لراديو جوالة للفعاليات التى تتم ولأول مرة أونلاين فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





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