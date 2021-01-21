وزير الرياضة يقدم كشف حساب للنواب.. دعم الأندية بـ 104 ملايين جنيه.. وارتفاع مؤشر مصر إلى 38 عالميا

وزير الشباب أمام النواب:

9 أهداف لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الشباب والرياضة

46 مليونا استفادوا من 1199 برنامج بمحور بناء الإنسان المصري

144 برنامجا في مجال الأمن القومي استفاد منها 2 مليون

18 مليونا استفادوا من البرامج الترويحية

3 ملايين أستفادوا من برامج الوعي الثقافي











ألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بيانًا حول الموقف التنفيذي لخطة الوزارة التي تم وضعها في إطار برنامج "مصر تنطلق".









واستعرض وزير الشباب البرامج التي قامت الوزارة بتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالي الشباب والرياضة، وذكر أنه تم تحقيق 9 أهداف لتحقيق التنمية المستدامة في مجالي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنه تم دمج أهداف برنامج الحكومة وترجمتها في 9 أهداف لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة.







وأوضح أنه من أهم أهداف التنمية المستدامة التي عملت وزارة الشباب على تحقيقها، تحسين النمط الصحي من خلال ممارسة الرياضة، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وتطوير قطاع البطولة، وتعزيز المشاركات في البطولات العربية والأفريقية والدولية.









وقال إن الأهداف تضمنت أيضا تشجيع النشء والشباب على العمل التطوعي ، وتوفير الخدمات الشبابية ، وبث روح الولاء وتعميق المشاركة السياسية.









وأضاف الوزير أن محور بناء الإنسان المصري يتضمن 1199 برنامجا واستفاد منها ما يزيد على 46 مليون مواطن، كما استهدفت الوزارة المشاركة في محور حماية الأمن القومي من خلال بث روح والولاء والانتماء وتعميق المشاركة السياسية، لافتا إلى تنفيذ 144 برنامجا واستفاد منها ما يزيد على 2 مليون شاب.









وألقي وزير الشباب الضوء على البرامج (دراجتك صحتك - صحة أولادنا- قطار الشباب - مهرجان إبداع - أطفال العالم - الرياضة من أجل التنمية.. وغيرها).









وأكد أن البرامج الترويحية للمواطنين بلغت 66 برنامجا، وبلغ عدد المستفيدين 18 مليون مستفيد في الفترة من 2018 حتى 2020.









وفيما يتعلق بالوعي الثقافي، وصل عدد البرامج إلى 411 برنامجا، ووصل عدد المستفيدين ما يقرب من 3 ملايين، بينما بلغ عدد برامج تشجيع العمل الجماعي 78 برنامجا.









إنجازات البرامج الفترة الماضية

وعبر عن سعادته عن تمثيل الكوادر الشبابية والرياضية بمجلس النواب، وتعكس اهتماما غير مسبوق يوليه المجتمع للشباب ثقة في قدراتهم في العمل والإنجاز.









وأكد أن مجلس النواب يبعث الأمل في اكتمال منظومة العمل بالتكامل مع السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.









وقال: "نسعى لتكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية".









وأوضح أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية.









وكشف تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيا.









ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من 205 دولة في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، وتحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.









وقال إن وزارته ساهمت في مواجهة الشائعات، موضحا أن الدولة المصرية نجحت في استضافة 11 بطولة دولية، لافتا إلى نجاح مصر في استضافة بطولة العالم لكرة اليد.









وأضاف: "هذا المحفل الكبير تشارك فيه 31 دولة"، مشيرا إلى الفوز على روسيا أمس في أولى جولات الدور الرئيسي بمونديال اليد.









وأوضح أنه في عام 2018 قمنا ببناء 3 صالات عملاقة وتحقيق التطوير الشامل لمجمع الصالات المغطاة.













وتابع خلال الجلسة العامة: "ننظر إلى خطط ما بعد 2028 على المستوى الأوليمبي بشكل علمي من خلال لجان علمية".







