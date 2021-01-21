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فؤاد عودة: بروتوكول علاج كورونا في مصر متقدم.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 02:58 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء فى إيطاليا، إنه يفخر بوضع وأعداد إصابات كورونا فى الدولة المصرية، منوها إلى أنه كان يترقب النتائج بعد إصابة أول مصري بفيروس كورونا المستجد، فكانت النتائج هى أن مصر والكثير من الدول العربية أثبتت مدى رقى وتميز البروتوكول التى تستخدمه فى إصابات هذا الفيروس، مكملا أن اعداد المعافين تقترب كثيرا من أعداد المصابين.

 

وأضاف"رئيس نقابة الأطباء فى إيطاليا"، عبر زوم فى برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن أعداد المصابين قليلة داخل مراكز العناية المشددة، مؤكدا أن القيادة السياسية والأطقم الطبية فى الدولة المصرية أثبتت قدرة الدولة فى وعى مواطنيها لجميع طرق العلاج والوقاية، كما أن الإعلام المصري يتحدث بشكل جيد لا يشكل قلقا بين الشعب، وذلك لأن هذه التصريحات من قبل الطاقم الطبى.

 

وتابع "عودة"، أن فيروس كورونا انتشر في ما يقرب من 210 دول حول العالم، كاشفا أن أن فيروس كورونا متركز في 11 دولة علي رأسها بريطانيا وأمريكا والهند وإيطاليا.


وأضاف أن الوضع الصحي في أمريكا والبرازيل وبريطانيا سيء لأن رؤساء هذه الدول لم يأخذوا الأمور بجدية كافية.

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