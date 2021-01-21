تراجع واردات الطاقة اليابانية لأقل مستوياتها فى عدة سنوات

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات صدرت اليوم الخميس، إلى أن واردات النفط اليابانية تراجعت إلى أقل مستوى في أكثر من خمسين عاما في العام الماضي، إذ قوضت الجائحة النشاط الاقتصادي وسرعت وتيرة تراجع طويل الأمد.

وأفادت البيانات الأولية التي نشرتها وزارة المالية بأن واردات الغاز الطبيعي المسال تراجعت أيضا إلى أقل مستوى منذ ما قبل كارثة فوكوشيما النووية التي أدت لارتفاع مشتريات أكبر مشتر للوقود في العالم بعد إغلاق مفاعلات نووية.





وانخفضت واردات الخام لرابع أكبر مستورد للنفط في العالم 16 بالمئة إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.





وبلغت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 74.4 مليون طن في 2020، وهو أقل مستوى منذ 2010، وهو العام الذي سبق الكارثة النووية التي حدثت في مارس 2011 ودفعت المشتريات إلى مستويات مرتفعة قياسية.