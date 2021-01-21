اقتصاد السعودية.. المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصةً لاستيراد 480 ألف طن شعير

وأشار إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة "استيراد" استكملت إجراءات تأهيل (9) شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير إضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما جاري استكمال واستيفاء (5) شركات لمستندات وشروط التأهيل، مبينًا أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.



وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجّه الدولة - حفظها الله - نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.